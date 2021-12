Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fernseher aus Wohnung gestohlen

Bremerhaven (ots)

Die Bremerhavener Polizei hat die Ermittlungen zu einem Einbruch in eine Wohnung im Bremerhavener Ortsteil Twischkamp aufgenommen. Den Zeitraum vom 23.12.2021 bis zum gestrigen Dienstag, 28.12.21 nutzten bisher unbekannte Täter, um den Einbruch in dem Mehrfamilienhaus in der Muschelstraße auszuführen. Wer insbesondere in diesem Zeitraum auffällige Beobachtungen in Tatortnähe gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0471/953-3221 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Als die Bewohner nach den Weihnachtsfeiertagen zu ihrer Wohnung zurückkehrten, stellten sie Beschädigungen an ihrer Wohnungstür fest. Unbekannte Täter waren auf bisher ungeklärte Art und Weise in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses gelangt und hatten die Wohnungstür im Erdgeschoss gewaltsam aufgebrochen. Mit dem Diebesgut, einem Fernsehgerät und einer Spielekonsole, verließen die Täter das Haus anschließend. Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit an.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell