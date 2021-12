Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Erneut Versammlungen in Bremerhaven

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven hat am heutigen Montagabend, 27. Dezember, erneut zwei Versammlungen als Ausdruck gegen die bestehenden Corona-Maßnahmen im Stadtgebiet begleitet. Während im Stadtteil Leherheide ein angemeldeter Aufzug unter dem Motto "Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung. Keine Corona-Zwangsmaßnahmen. Keine Impfpflicht" stattfand, haben sich im Bereich des Hauptbahnhofes die Teilnehmer und Teilnehmerinnen eines sogenannten Spazierganges versammelt. Die Teilnehmer der angemeldeten Versammlung in Leherheide trafen sich am Julius-Leber- Platz. Nach einer Auftaktkundgebung bewegte sich die Versammlung auf einer zuvor vereinbarten Wegstrecke durch den Stadtteil. Die geplante Zwischenkundgebung erfolgte auf dem Otto-Brenner-Platz. Die Versammlung, an der in der Spitze etwa 300 Personen teilgenommen haben, wurde um 20.00 Uhr durch den Versammlungsleiter auf dem Julius-Leber-Platz beendet. Im Verlauf der Begleitung durch die Polizei kam es ausschließlich zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen. Zeitgleich versammelten sich am Hauptbahnhof in der Spitze ca. 80 Teilnehmer der Spaziergänger unter dem Motto "Wir haben die Nase gestrichen voll. Bremerhaven geht spazieren. Geimpft und Ungeimpft gegen Spaltung, für eine freie Impfentscheidung!". Den Teilnehmern und Teilnehmerinnen der zuvor nicht angemeldeten Versammlung wurde die Möglichkeit geboten auf der Grünfläche vor dem Bahnhof ihre Kundgebung durchzuführen. Nach polizeilicher Durchsage der Auflagen löste sich diese Versammlung auf und verließ die Örtlichkeit in Kleingruppen in verschiedene Richtungen. Anschließende Ansammlungen sowie Ersatzversammlungen wurden in der Folge durch die Polizei aufgelöst. Der Weihnachtsmarkt war von den polizeilichen Maßnahmen nicht betroffen. Insgesamt wurden durch die Polizei 10 Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen Verstößen gegen die Corona-Maßnahmen eingeleitet. Die Polizei Bremerhaven wurde von Kräften der Polizei Bremen unterstützt.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell