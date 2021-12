Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Auf Felge weitergefahren und Straße beschädigt

Bremerhaven (ots)

Am Sonntag, 26. Dezember, zwischen 0.30 und 9.30 Uhr befuhr ein bisher Unbekannter mit einem VW Touran die Spadener Straße. Kurz vor der Einmündung in den Lotjeweg verlor das Fahrzeug seinen linken Vorderreifen, fuhr auf der Felge circa 100 Meter weiter und kam vor einer Hofeinfahrt zum Stehen. Anwohner wurden auf das beschädigte Fahrzeug aufmerksam und verständigten die Polizei. Ersten Ermittlungen zufolge verursachte die Weiterfahrt auf der Felge mehrfache Beschädigungen der Straßendecke, sowie eine herausgebrochene Betonkante an der Spadener Straße. Der Halter des schwarzen Autos konnte ausfindig gemacht werden. Noch ist nicht klar, wer gefahren ist und die Schäden verursacht hat. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise (0471/953-3221). Es entstanden Schäden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell