Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Alkoholisiert am Drive-In

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zu Donnerstag, 23. Dezember, verständigten aufmerksame Mitarbeiter eines Schnellrestaurants an der Nansenstraße im Bremerhavener Stadtteil Fischereihafen die Polizei. Ihnen war gegen 2 Uhr am Abholschalter ein 38-jähriger Mann in einem VW aufgefallen, der augenscheinlich stark alkoholisiert war und sich auffällig verhielt. Bis die Beamten am Einsatzort eintrafen, hielten ihn die Mitarbeiter unter dem Vorwand hin, dass das Essen noch zubereitet werden müsse. Eine Streifenwagenbesatzung blockierte die Ausfahrt und nahm das heranrollende Fahrzeug in Empfang. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der Bremerhavener erheblich unter Alkoholeinfluss stand und sich nach dem Aussteigen aus seinem Auto kaum auf den Beinen halten konnte. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Seine Fahrzeugschlüssel wurden zur Verhinderung der Weiterfahrt sichergestellt. Daraufhin musste der offenbar Volltrunkene sein Auto vor Ort stehen lassen und die Beamten zur Wache begleiten, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Der 38-Jährige muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Die Polizei lobt die Aufmerksamkeit der Restaurantmitarbeiter.

