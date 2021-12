Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Vermeintlicher Autodieb ist der eigene Sohn

Bremerhaven (ots)

"Mein Auto ist weg!"- So lautete sinngemäß der Notruf einer Frau in Bremerhaven-Leherheide am Mittwoch, 22. Dezember. Kurz nach 18 Uhr rief die Frau bei der Polizei an, um den Verlust ihres Fahrzeuges zu melden. Sie hatte den Wagen auf einem Supermarkt-Parkplatz abgestellt und war einkaufen gegangen. Als sie kurze Zeit später aus dem Laden kam, war ihr Fahrzeug nicht mehr dort. Als die Polizeibeamten wenige Minuten später beim Supermarkt eintrafen, um sich um den vermeintlichen Kfz-Diebstahl zu kümmern, war das Rätsel bereits gelöst: Während sich die Frau im Laden befunden hatte, hatte ihr volljähriger Sohn den Wagen genommen und an einen an-deren Ort bewegt, ohne seine Mutter zunächst davon in Kenntnis zu setzen. Strafbare Handlungen lagen nicht vor.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell