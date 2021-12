Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Scheibe eingeschlagen und Gegenstände aus Auto gestohlen

Bremerhaven (ots)

Unbekannte Täter haben am Mittwoch, 22. Dezember, die Scheibe eines Autos an der Straße Am Alten Hafen in Bremerhaven-Mitte eingeschlagen. Die Tat ereignete sich nach bisherigen Erkenntnissen zwischen 19 und 20 Uhr. Der Volkswagen war unweit der Kreuzung zur Kirchenstraße geparkt. Zeugen bemerkten die eingeschlagene Scheibe und riefen die Polizei. Der Fahrzeugführer und seine Partnerin stellten daraufhin fest, dass die unbekannten Täter persönliche Gegenstände aus dem Auto gestohlen hatten. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei (0471/953-3321) zu melden.

