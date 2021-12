Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zwei verletzte Personen nach Zusammenstoß

Bremerhaven (ots)

Gestern Mittag, 20.12.2021, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Bremerhavener Ortsteil Bremerhaven-Nord. Der Fahrer eines Kleintransporters fuhr nach dem Einbiegen in die Wiener Straße auf einen am Zebrastreifen stoppenden Pkw auf. Sowohl der Fahrer als auch die Beifahrerin dieses Autos verletzten sich nach ersten Erkenntnissen leicht. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrsabteilung der Polizei unter der Telefonnummer 0471-953 3144 zu melden.

Der Kleintransporter war gegen 13.20 Uhr aus der Emslandstraße gekommen und nach rechts in die Wiener Straße abgebogen. Vor ihm fuhr dort das Auto, welches verkehrsbedingt am Zebrastreifen anhielt. Der 34-Jährige Kleintransporter-Fahrer bemerkte den Bremsvorgang des Vordermannes zu spät und fuhr auf. Der 70-jährige Autofahrer und seine 66-jährige Beifahrerin mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die polizeilichen Ermittlungen dauern derzeit an.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell