Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Hochwertige E-Bikes aus Schuppen gestohlen

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zu Montag, 20. Dezember, haben bislang unbekannte Täter zwei hochwertige E-Bikes aus einem Schuppen in Bremerhaven-Leherheide gestohlen. Die Polizei Bremerhaven hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen (0471/953-3221).

Gegen 1 Uhr verschafften sich der oder die Täter Zutritt in einen Schuppen, in der Straße Ginsterweg. Aus dem Innenraum wurden gezielt die schwarzen Elektrofahrräder des Herstellers KTM entwendet. Der Neuwert beider Räder liegt bei mehreren tausend Euro. Wer in der Nacht verdächtige Personen in der Nähe des Tatortes gesehen hat, oder außergewöhnliche Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei den Ermittlern zu melden. Die Polizei empfiehlt, Fahrräder immer mit einem hochwertigen Schloss zu sichern, auch am hauseigenen Abstellort.

Weitere Tipps zum Schutz vor Fahrrad-Diebstahl finden Sie auf der Seite www.polizei-beratung.de.

