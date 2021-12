Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei sucht dringend nach Zeugen

Bremerhaven (ots)

Heute Mittag, 18.12.2021, ereignete sich in der Langener Landstraße in Bremerhaven ein schwerer Verkehrsunfall, bei dem ein 82-jähriger Radfahrer schwer verletzt wurde. Der Mann wurde beim Überqueren der Fahrbahn frontal von einem Pkw erfasst und musste mit schwersten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden. Zur Klärung der genauen Umstände des Unfalls suchen die Ermittler dringend nach Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0471-953 3221 zu melden.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr der Radfahrer gegen 12.15 Uhr in der Langener Landstraße in Richtung Stadthalle. Dazu benutzte der 82-Jährige den entgegengesetzten Radweg in Fahrtrichtung auf der linken Seite. An der Einmündung zur Anton-Biehl-Straße überquerte der Radfahrer die Langener Landstraße an einer sogenannten Bedarfsampel. In diesem Augenblick erfasste den Radler das Auto eines 25-jährigen Mannes, der ebenfalls auf der Langener Landstraße in Richtung Stadthalle unterwegs war. Der Autofahrer blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt, während der Unfallgegner auf die Fahrbahn schleuderte und verletzt liegenblieb. Zur Klärung der eindeutigen Sachlage werden direkte Unfallzeugen oder auch Personen, die auf den Unfall zu kamen und sachdienliche Hinweise geben können, gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

