Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei begleitet Versammlungen

Bremerhaven (ots)

Die Polizei Bremerhaven hat am heutigen Freitagabend, 17. Dezember, zwei Versammlungen im Stadtgebiet begleitet. Zum einen handelte es sich um den sogenannten 3. Spaziergang als Ausdruck von Protesten gegen die bestehenden Corona-Maßnahmen. An diesem Aufzug betei-ligten sich nach Einschätzung der Polizei ca. 400 Personen. Zeitgleich wurde eine "Mahnwache zum Andenken an die Opfer der Corona-Pandemie" angemeldet. Diese Versammlung im Be-reich Lloydstraße/Bürgermeister-Smidt-Straße mit rund 60 Teilnehmer:innen verlief friedlich und wurde gegen 18.35 Uhr von der Versammlungsleiterin für beendet erklärt. Die Polizei vereinbarte mit den Teilnehmer:innen des sogenannten 3. Spazierganges in Koopera-tionsgesprächen einen Aufzug für die Strecke Deichstraße, Karlsburg bis zum Vorplatz des Stadttheaters und zurück. Dieser wurde nach Erteilung von Auflagen durch die Polizei begleitet. Nach Beendigung der Versammlung setzten einige Teilnehmer:innen den Spaziergang bis in die Hafenstraße/ Fritz-Reuter-Straße fort. Dort wurde die Versammlung aufgrund andauernder Auf-lagenverstöße von der Polizei aufgelöst. Während der polizeilichen Maßnahmen kam es wiederholt zu Verkehrsbehinderungen im Innen-stadtbereich. Das Aufeinandertreffen rivalisierender Personengruppen sowie größere Störungen des Weihnachtsmarktes konnten durch die eingesetzten Kräfte verhindert werden. Insgesamt spricht die Polizei von einem überwiegend ruhigen Verlauf. Die Ortspolizeibehörde Bremerhaven wurde bei der Einsatzwahrnehmung von Kräften des Landes Schleswig-Holstein, der Polizei Bremen sowie der Bundespolizei unterstützt.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell