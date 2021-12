Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Shishas gestohlen

Bremerhaven (ots)

Bei einem Einbruch in eine Shisha-Bar in Geestemünde haben unbekannte Täter unter anderem 41 Wasserpfeifen gestohlen. Die Polizei (Telefon 953 4444) bittet um Zeugenhinweise. Die Tatzeit lag zwischen vergangenen Sonnabendabend und Dienstagvormittag. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand der Polizei wurde ein Kellerfenster der Bar, an der Ecke Georgstraße und Max-Dietrich-Straße aufgebrochen, so dass die Täter in das Haus gelangen konnten. Dort fanden sie die neuen, noch in Kartons verpackten Shishas und transportierten sie ab. Überdies durchsuchten sie auch noch den Gastraum und brachen dort Automaten auf. Nach Einschätzung der Polizeiermittler muss das Aufbrechen des Fensters viel Krach gemacht haben. Aus diesem Grunde hoffen sie, dass Zeugen etwas gesehen oder gehört haben und Hinweise geben können.

