Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Außenborder gestohlen

Bremerhaven (ots)

Drei Außenbordmotoren wurden im Zeitraum zwischen vergangenen Sonntag und Dienstag von unbekannten Tätern von Grundstücken zweier Bootsvereine gestohlen. Die Polizei (Telefon 953 4444) bittet um Hinweise zur Tat und zum Verbleib der Motoren. Zwei Motoren jeweils der Marke Mercury waren an Kajütbooten angebracht, die auf Trailern auf einem umzäunten Gelände nahe der Geeste in der Straße Am Wischacker abgestellt waren. Der oder die Täter schnitten ein Loch in den Zaun, montierten die Motoren ab und verschwanden wieder. Ein weiterer Motor der Marke Suzuki wurde von einem Boot auf dem Vereinsgelände am Doru-mer Weg gestohlen. Auch hier wurde der Motor abmontiert, nachdem zuführende Kabel und Schläuche von den Tätern durchtrennt wurden. Die Ermittler der Polizei gehen davon aus, dass zum Abtransport der Beute jeweils ein Fahrzeug benutzt wurde. Der Wert der Motoren dürfte bei über 10.000 Euro liegen.

