Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Alkoholeinfluss

Bremerhaven (ots)

Eine Streifenwagenbesatzung wurde am späten Dienstagabend, 14. Dezember, auf einen 56-jährigen Mann aufmerksam, der mit seinem Motorroller die Nordstraße in Bremerhaven-Lehe in Schlangenlinien befuhr. Bei einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten fest, dass der Bremerhavener unter Alkoholeinfluss stand und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Somit wurde für ihn eine Blutentnahme fällig. Zudem stellten die Einsatzkräfte bei einer näheren Untersuchung Unstimmigkeiten bei den Angaben über die Höchstgeschwindigkeit des Fahrzeuges fest. Zur Feststellung der tatsächlichen Höchstgeschwindigkeit wurde der Roller samt Schlüssel beschlagnahmt, um es durch einen unabhängigen Sachverständigen prüfen zu lassen. Gegen den 56-Jährigen wurden Strafverfahren gefertigt.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell