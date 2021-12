Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Geschwindigkeitskontrollen: Kaum Verstöße

Bremerhaven (ots)

Dass sich Fahrzeugführer fast ausnahmslos an die vorgeschriebene Geschwindigkeit halten, erlebt die Polizei nicht alle Tage. Umso erfreuter waren die Ordnungshüter über die Ergebnisse ihrer Geschwindigkeitskontrollen, die sie am Dienstag und Mittwoch durchgeführt haben. Am Dienstagvormittag haben die Beamten in der Rheinstraße über 350 Fahrzeuge angemessen, die an ihnen vorbeigefahren sind. Nur ein Autofahrer war mit 61 km/h zu schnell unterwegs. Auch die über 360 Fahrzeugführer, die am Dienstagmittag an einer Kontrollstelle in der Georgstraße an den Polizisten vorbeifuhren verhielten sich regelkonform, bis auf eine Ausnahme. Mit 72 km/h hielt sich ein Autofahrer nicht an die 50-km/h-Grenze und muss jetzt mit einer Anzeige rechnen. Und dass es sich bei den Ergebnissen offenbar nicht um "Eintagsfliegen" handelte, bewiesen die Messungen der Beamten, die am Mittwochmorgen in der Georgstraße die Geschwindigkeit der vorbeifahrenden Autos überprüften. alle fast 140 Fahrzeugführer hielten sich an die Geschwindigkeitsobergrenze von 50 km/h, so dass keine Verwarnungen ausgesprochen werden mussten.

