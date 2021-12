Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Gefährdung des Straßenverkehrs

Bremerhaven (ots)

Ein 85-jähriger Autofahrer steht im dringenden Verdacht, heute Morgen, 14.12.2021, im Zuge einer Straßenverkehrsgefährdung auf der Grimsbystraße einen Verkehrsunfall verursacht zu haben. Der Pkw des Mannes rammte einen Lichtmast am Fahrbahnrand sowie zwei andere Autos, die in Richtung Innenstadt fuhren. Während der Beschuldigte nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, gab er an, dass seine ebenfalls 85-jährige Lebensgefährtin und Beifahrerin gefahren sei. Da Unfallzeugen andere Aussagen tätigten, wird die Polizei im Zuge der Ermittlungen endgültig zu prüfen haben, wer am Steuer des Unfallwagens saß.

Nach ersten Erkenntnissen war der Pkw gegen 7.45 Uhr von der Stresemannstraße gekommen und auf die Grismbystraße Richtung Zentrum gefahren. Anstatt sich in den Fließverkehr einzufädeln, rammte das Auto den rechtsstehenden Lichtmast und überholte im Seitenstreifen die beiden hintereinander ebenfalls Richtung Zentrum fahrenden Autos auf der rechten Seite. Beide Autos wurden dabei touchiert. Während die jeweils 19-jährigen Autofahrerinnen sofort anhielten, fuhr das verursachende Auto noch ein Stück weiter und stoppte dann ebenfalls. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, der Gesamtschäden beläuft sich auf über 10.000,- Euro. Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit an.

