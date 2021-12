Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Keine Weihnachtsgeschenke für Diebe

Bremerhaven (ots)

Mit dem Appell "Keine Weihnachtsgeschenke für Diebe" richtet sich die Bremerhavener Polizei heute an die Bevölkerung. Weihnachten steht vor der Tür. Die Vorfreude auf das "Fest der Liebe und Freude" ist groß und die Erwartungen hoch. Viele Menschen haben ihre Geschenke eingekauft und freuen sich nun auf eine besinnliche Zeit. Diese wird jedoch allzu oft getrübt: Durch die Aufbewahrung der bereits verpackten Geschenke in Kellerverschlägen oder an anderen öffentlich leicht zugänglichen Orten wird Kriminellen eine Diebestour erleichtert.

Damit aus Freudetränen keine Kummertränen werden rät die Polizei sich an die nachfolgenden Tipps zu halten:

- Geschenke sowie andere Wertgegenstände nicht in einem leicht zugänglichen und gut einsehbaren Bereich lagern. - Keller mit massiven Verriegelungen und einem stabilen Vorhängeschloss sichern. - Im Gartenhaus sind Weihnachtsgeschenke oder Wertgegenstände nicht sicher.

Darüber hinaus gelten die bereits aus der Einbruchssicherung bekannten Tipps der Polizei:

- Wohnungstür/Haustür immer zweimal verschließen, niemals nur zuziehen. - Fenster und Balkon-/Terassentüren schließen, nie auf "Kipp" lassen. - Keine Schlüssel für den Notfall draußen verstecken. - Hinweise auf Abwesenheit (Zettel an der Tür, voller Briefkasten etc.) vermeiden. - Stets den Eindruck eines bewohnten Wohnumfeldes vermitteln. - Abwesenheiten sollten Sie nicht über ungeschützte Facebook-Profile oder andere Soziale Medien mitteilen. - Rollläden schließen und gegen Hochschieben sichern. - Steighilfen, wie Mülltonnen, Leitern etc. unzugänglich lagern.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell