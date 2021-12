Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Zusammenstoß beim Abbiegen

Bremerhaven (ots)

Mehr als 9.000 Euro Sachschäden sind bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Freitagmorgen auf der Kreuzung Langener Landstraße/ Twischlehe ereignet hat. Verletzt wurde niemand. Eine 44 Jahre alte Autofahrerin befuhr gegen 8.20 Uhr mit ihrem Wagen die Straße Twischlehe und ordnete sich an der Ampel zur Langener Landstraße auf der Linksabbiegerspur ein. Bei Grün bog die Autofahrerin nach links in die Langener Landstraße ein und kollidierte dabei auf der Kreuzung mit dem Wagen eines 19-Jährigen, der ihr aus der Straße Am Lipperkamp entgegenkam. Beide Fahrzeuge konnten noch gefahren werden, so dass keine größeren Verkehrsbehinderungen entstanden sind.

