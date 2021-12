Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Polizei stellt mutmaßliches Diebesgut sicher

Bremerhaven (ots)

Bei einer Polizeikontrolle in Bremerhaven-Lehe, ist am frühen Mittwochabend, 8. Dezember, ein 30-jähriger Mann mit mutmaßlichem Diebesgut gestellt worden.

Gegen 18 Uhr fiel den Polizeibeamten auf der Hökerstraße ein Fahrradfahrer auf, der mit seinem Rad ohne eingeschaltetes Licht und mit umfangreicher Beladung in Richtung der Straße Am Twischkamp fuhr. Bei einer Kontrolle stellte sich heraus, dass die mitgeführten Gegenstände, darunter eine Stichsäge, ein Multischleifer, diverse Stromkabel und Verlängerungskabel mit großer Wahrscheinlichkeit aus von dem Bremerhavener begangenen Einbruchsdiebstählen stammen. Zwei Verlängerungskabel konnten einem Diebstahl aus einer Gartenlaube an der Straße Weg 9 zugeordnet werden.

Zwecks weiterer Maßnahmen wurde der Mann in Gewahrsam genommen und das mitgeführte Stehlgut zur Eigentumssicherung beschlagnahmt.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell