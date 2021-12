Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unfall auf der Hans-Böckler-Straße

Bremerhaven (ots)

Direkt vor dem Polizeirevier Leherheide in der Hans-Böckler-Straße ereignete sich am Mittwochnachmittag ein Verkehrsunfall mit zwei Pkw. Die Kollision sorgte für Verkehrsbehinderungen. Eine 24-jährige Autofahrerin fuhr gegen 15 Uhr von einem Grundstück nach links in den Fließverkehr der Hans-Böckler-Straße ein. Dabei kam es mit dem Pkw eines 53-jährigen Fahrers, der auf der Hans-Böckler-Straße in Richtung Kurt-Schumacher-Straße fuhr, zum Zusammenstoß. Ein Fahrzeug wurde so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Räumung der Unfallstelle musste der Verkehr für beide Richtungen abgeleitet werden. Der Sachschaden wurde auf 4.500 Euro geschätzt.

