Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Kupferdiebe richten hohen Schaden aus

Bremerhaven (ots)

Zwischen Freitag, 3. Dezember und dem gestrigen Dienstag, 7. Dezember, kam es in Speckenbüttel zu einem Diebstahl zahlreicher Kupferrohre aus einem Lagerkomplex. Die Polizei Bremerhaven ermittelt und sucht Zeugen (0471/953-4444).

Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu einem Gelände an der Wurster Straße und entwendeten aus einem als Lager genutzten Gebäudekomplex und aus einem auf dem Grundstück befindlichen Wohnhaus mehrere Kupferrohre. Um an das Edelmetall zu gelangen, wurden Heizungs-, Warm- und Kaltwasserleitungen des großen Gebäudekomplexes aus den Rohrschalen und Isolierungen gerissen. Auch an den Verbindungen zum Heizkessel machten sich die Unbekannten zu schaffen, sodass Heizöl und Wasser in den Kellerräumen ausliefen. Durch das auslaufende Heizöl und Wasser wurde das Gebäude derart beschädigt, dass von einem Sachschaden in Höhe von circa 80.000 Euro ausgegangen wird. Gerade in den letzten Monaten kommt es im gesamten Stadtgebiet vermehrt zu Kupferdiebstählen aus leerstehenden Gebäuden, Wohnungen und auch Rohbauten. Auch hier nehmen die Täter keine Rücksicht auf höhere Sachschäden, um an das Metall zu gelangen.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Bremerhaven unter der Rufnummer 0471/953-4444 zu melden.

