Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Dieb stiehlt Geldbörse und hebt Geld vom Konto ab

Bremerhaven (ots)

Nach einem Diebstahl ihrer Geldbörse in einem Supermarkt in Schiffdorf, musste eine 73-jährige Frau am Dienstagvormittag darüber hinaus feststellen, dass der Täter auch noch Geld von ihrem Konto abgehoben hat. Die Frau erstattete Anzeige bei der Bremerhavener Polizei. Nach ihren Angaben hatte sie beim Einkaufen ihre Geldbörse mit Bargeld persönlichen Papieren und EC-Karte auf dem ausklappbaren Kindersitz des Einkaufswagens abgelegt. Erst an der Kasse bemerkte sie, dass die Börse verschwunden war. In der Annahme, dass sie sich getäuscht und die Geldbörse zu Hause nicht eingesteckt hatte, ging sie nach Hause. Als die Frau das Portmonee auch dort nicht fand, eilte sie zum Geldinstitut, um die EC-Karte sperren zu lassen. Da war es schon zu spät. Von ihrem Konto wurde bereits unberechtigt Geld mit der EC-Karte abgehoben. Das Opfer vermutete, dass die dazu erforderliche Geheimzahl bereits zuvor ausgespäht wurde, als sie selbst Geld abgehoben hatte. Die Ermittlungen dauern an.

