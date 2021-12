Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Radfahrer nach Unfall ins Krankenhaus eingeliefert

Bremerhaven (ots)

Eine 63 Jahre alte Autofahrerin ist am Mittwochmorgen mit ihrem Pkw an der Kreuzung Beuthener Straße/ Ratiborer Straße mit einem 38-jährigen Radfahrer zusammengestoßen. Der musste daraufhin verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Nach dem bisherigen Ermittlungsstand der Polizei befuhr die 63-Jährige kurz vor 6.45 Uhr die Ratiborer Straße und wollte über die Beuthener Straße hinwegfahren. Die Frau stoppte nach ihren Angaben an der Kreuzung und konnte keinen Querverkehr wahrnehmen. Nachdem sie wieder anfuhr, tauchte im Scheinwerferlicht des Autos der Radfahrer auf und es kam zur Kollision. Der 38-Jährige stürzte und verletzte sich dabei. Zufällig befand sich in der Nähe ein Rettungssanitäter, der sofort die ersten Hilfsmaßnahmen einleitete. Der Radfahrer wurde notärztlich versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell