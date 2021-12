Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Alkoholkontrollen in der Adventszeit

Bremerhaven (ots)

In der Adventszeit trinken viele Menschen gern den einen oder anderen Glühwein, oder andere alkoholische Getränke auf dem Weihnachtsmarkt oder bei der Weihnachtsfeier. Dabei wird leicht vergessen, dass sie noch mit dem Auto, E-Scooter oder dem Rad nach Haus fahren müssen. Nicht selten unterschätzten Verkehrsteilnehmer die Wirkung des Alkohols und setzen sich nach ein paar Bechern Glühwein noch ans Steuer ihres Fahrzeuges.

Das Fahren unter Alkoholeinfluss ist eine der vermeidbaren Unfallursachen, besonders bei Verkehrsunfällen mit Verletzten. Wer sich mit Alkohol ans Steuer setzt, gefährdet sich und andere Verkehrsteilnehmer in unverantwortlicher Weise. Um dies zu verhindern, führt die Polizei Bremerhaven auch in diesem Jahr während der Adventszeit verstärkt Alkoholkontrollen im Straßenverkehr durch. Wird ein Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss erwischt, kann dies neben einer Geldstrafe zum Verlust des Führerscheins führen. Beachten Sie, dass auch für Fahrrad- und Pedelecfahrer Promillegrenzen gelten. So droht auch bei der Nutzung eines Rades mit einer höheren Blutalkoholkonzentration als 1,6 Promille der Verlust des Autoführerscheins.

Damit Sie auch in diesem Jahr den Bummel über den Weihnachtsmarkt und Ihre Weihnachtsfeiern unbeschwert genießen können, hat die Polizei ein paar Tipps zusammengestellt:

-Wer noch fahren möchte, der sollte ganz auf Alkohol verzichten.

-Lassen Sie nach dem Alkoholkonsum Ihr Fahrzeug stehen. Steigen Sie auf öffentliche Verkehrsmittel um oder rufen Sie ein Taxi.

-Organisieren Sie Fahrgemeinschaften, und klären Sie innerhalb der Gruppe bereits vor Fahrtantritt, wer nüchtern bleibt und fährt.

-Die Gefahren durch Alkoholkonsum sind individuell verschieden. Alkohol wirkt sich je nach Alter, Größe, Geschlecht etc. unterschiedlich aus. Daher kann bereits ein alkoholisches Getränk zu viel sein.

