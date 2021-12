Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Unter Drogeneinfluss auf E-Scooter unterwegs

Bremerhaven (ots)

Ein 21 Jahre alter Mann fuhr in der Nacht zum Dienstag, 7. Dezember, mit einem sogenannten E-Scooter in Bremerhaven-Geestemünde über eine rote Ampel. Daraufhin kontrollierte ihn eine Streifenwagenbesatzung auf der Friedrich-Ebert-Straße und stellte körperliche Auffälligkeiten bei dem jungen Mann fest, die auf einen Drogenkonsum schließen ließen. Ein vor Ort vorgenommener Schnelltest fiel positiv auf Kokain und den Cannabis-Wirkstoff THC aus. Zudem stellten die Polizeibeamt:innen Unregelmäßigkeiten beim Versicherungskennzeichen des E-Scooters fest. Sie ordneten eine ärztliche Blutprobe an und untersagten dem 21-Jährigen für die nächsten 24 Stunden die Fahrt mit dem Elektrokleinstfahrzeug.

