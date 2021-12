Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Einbruch in der Stadtmitte: Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise in Bezug auf einen Einbruch in eine Gaststätte in der Bremerhavener Stadtmitte. In der Zeit von Sonntag, 5. Dezember, 19.30 Uhr bis Montagfrüh, 1 Uhr, gelangten unbekannte Täter in die Geschäftsräume einer Gaststätte am Theodor-Heuss-Platz in Bremerhaven. Ein Zeuge hatte in der Nacht bemerkt, dass eine rückwärtige Tür offenstand, und die Polizei alarmiert. Informationen über das erlangte Diebesgut liegen noch nicht vor. Wer im Bereich des Theodor-Heuss-Platzes/Karlsburg Auffälliges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 0471/953-4444 bei der Polizei zu melden.

