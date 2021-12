Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Mann beißt Polizeibeamten in Finger

Bremerhaven (ots)

Am frühen Sonntagmorgen, 5. Dezember, kam es in der sogenannten Alten Bürger zu einem Polizeieinsatz, bei dem ein Polizeibeamter durch einen Biss verletzt wurde.

Gegen 3.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einer körperlichen Auseinandersetzung in eine Bar in die Bürgermeister-Smidt-Straße gerufen. Nach dem Eintreffen der Streifenwagenbesatzung verlagerte sich die Auseinandersetzung nach draußen. Als die Polizisten die Streitenden trennen wollten, richtete sich die Aggression eines 24-jährigen Bremerhaveners plötzlich gegen die Beamten. Der Mann reagierte stark aggressiv, ging mit erhobenen Fäusten auf die Polizisten los und schlug mehrmals um sich. Als sie den Mann unter Kontrolle bringen wollten, biss er einen 32-jährigen Polizisten mit voller Kraft in den Finger und ließ nicht los. Als diese den Einsatzkräften gelang, den Mann zu Boden zu bringen, zeigte er sich weiterhin aggressiv und schlug um sich. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde der Tatverdächtige in Gewahrsam genommen. Der Polizeibeamte musste seine Verletzung im Krankenhaus behandeln lassen und verblieb dienstunfähig. Gegen den 24-Jährigen Aggressor wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ermittelt.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell