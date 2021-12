Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Laute Musik und kein Respekt: Polizei löst Feier auf

Bremerhaven (ots)

Klopfen, Klingeln, Taschenlampe, Blaulicht: Das alles beeindruckte die Feiernden einer privaten Party in der Gaußstraße nicht, als die Polizei in der Nacht zum Sonntag, 5. Dezember, eine Ruhestörung unterbinden wollte. Kurz vor Mitternacht erreichte die Polizei der Hinweis auf eine nächtliche Ruhestörung in einem Haus an der Gaußstraße in Bremerhaven-Lehe. Als die Streifenwagenbesatzung dort eintraf, konnten die Beamt:innen laute Musik und Stimmen wahrnehmen. Doch auf Klopfen und Klingeln hin wurde nicht geöffnet. Auch auf Klopfen am Fenster, Leuchten mit der Taschenlampe und sogar das Einschalten des Blaulichts am Streifenwagen reagierte niemand in dem Haus. In einer Pause zwischen zwei Songs verschafften sich die Polizist:innen dann erneut Gehör, woraufhin von innen eine Stimme entgegnete, dass die Tür nicht geöffnet werde. Erst als die Beamt:innen ankündigten, die Tür durch die Feuerwehr öffnen zu lassen, kamen die Feiernden der Aufforderung nach. Aufgrund des zuvor gezeigten Verhaltens wurde die Feier durch die Polizei aufgelöst und die Musik ausgeschaltet. Eingeladen hatte eine Jugendliche, die die Abwesenheit der Erziehungsberechtigten für eine spontane Party mit vier Freund:innen genutzt hatte.

