Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Achtung: Schockanrufe!

Bremerhaven (ots)

Aktuell gehen bei der Polizei Bremerhaven vermehrt Anzeigen über sogenannte Schockanrufe ein und sorgen bei den Betroffenen für Aufregung. Den Angerufenen wird telefonisch vorgegaukelt, dass ein naher Angehöriger einen schweren Verkehrsunfall gehabt habe und jetzt erhebliche Kosten für die Behandlung anfallen würden.

Mit dieser Masche versuchen Telefonbetrüger die Opfer unter Druck zu setzten und zu einer Übergabe von Geld oder anderen Wertgegenständen zu drängen. Sollten solche Anrufe bei Ihnen oder einer nahestehenden Person eingehen, wenden Sie sich bitte umgehend an Ihre Polizei.

Die Polizei rät den Angehörigen von älteren Menschen mit ihnen über die Methoden der Telefonbetrüger zu sprechen und sie aufzuklären.

Die Polizei rät:

- Seien Sie immer misstrauisch bei solchen Anrufen! - Gehen Sie niemals auf solche Forderungen ein! - Nennen Sie niemals Namen Ihrer Verwandten am Telefon! - Sagen Sie dem Anrufer, Sie müssten zunächst Rücksprache halten und brechen Sie das Gespräch danach ab! - Überprüfen Sie die Information innerhalb der Verwandtschaft! - Übergeben Sie niemals Bargeld oder sonstige Wertsachen an fremde Personen, auch nicht an unbekannte Verwandte! - Notieren Sie sich, wenn möglich die Telefonnummer des Anrufers und den Namen! - Verständigen Sie die Polizei! - Warnen Sie auch andere Mitbürger vor dem Geschehen!

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell