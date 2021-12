Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Lkw von Firmengelände gestohlen

Bremerhaven (ots)

Von einem Firmengelände an der Batteriestraße in Bremerhaven-Lehe ist in der Zeit von Mittwoch, 1. Dezember, 22 Uhr, bis 2. Dezember, 7 Uhr, ein Lkw gestohlen worden. Die Polizei Bremerhaven (Tel. 0471/953-4444) ermittelt jetzt wegen Diebstahls und bittet um Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Lkw.

Es handelt sich um einen weißen Lkw der Marke MAN mit Bremerhavener Kennzeichen (HB). Der Zeitwert des Fahrzeuges soll sich den Angaben zufolge auf ca. 25.000 Euro belaufen.

