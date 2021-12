Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Verkehrsunfall mit einem Verletzten

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem Verletzten kam es am Mittwochabend, 01. Dezember, im stadtbremischen Überseehafengebiet. Gegen 22.15 Uhr befuhr ein 27-jähriger Mann mit seinem Polo die Franziusstraße in Richtung Hafen. Ersten Erkenntnissen zufolge überholte der Polo-Fahrer ein vorausfahrendes Fahrzeug, befuhr dabei die Gegenspur und kollidierte mit einem entgegenkommenden Passat, dessen 31-jähriger Fahrer eine Kollision nicht mehr verhindern konnte. Bei dem Zusammenstoß wurde der Polo-Fahrer leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 14.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell