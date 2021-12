Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Junge Frau in Bar verletzt

Bremerhaven (ots)

Am Freitag, 26. November, kurz vor Mitternacht kam es in einer Event-Bar, in der "Alten Bürger" zu einer Körperverletzung, bei der eine 24-jährige Frau geschädigt wurde. Zeugen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Bremerhaven unter der 0471/ 953-3221 zu melden.

Die Frau befand sich gegen 23.30 Uhr auf der Tanzfläche, als sie von einem fliegenden Gegenstand, vermutlich einem Trinkglas, oder einer Glasflasche im Gesicht getroffen wurde. Noch vor Ort musste die Bremerhavenerin mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, wo sie nach einer Wundversorgung wieder entlassen wurde. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und bittet um Zeugenhinweise.

