Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Nach Schmierereien an Hauswänden bittet die Polizei um Zeugenhinweise

Bremerhaven (ots)

Farbschmierereien, die von unbekannten Tätern am vergangenen Wochenende an Hauswänden in Geestemünde hinterlassen wurden, beschäftigen die Polizei. Die Ermittler der Kriminalpolizei (Telefon 953 4444) bitten um Zeugenhinweise. Am Montagmorgen haben Mitarbeiter der Kindertagesstätte Ellhornstraße, kirchlicher Einrichtungen in der Schillerstraße und An der Mühle, sowie an der Gorch-Fock-Schule in der Klußmannstraße die gleiche Entdeckung gemacht: Unbekannte haben Sprüche mit Bezug auf Coronaimpfungen an den Hauswänden hinterlassen und diese mit Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen versehen. Der Staatsschutz hat die Ermittlungen übernommen und geht von einem Zusammenhang bei diesen Taten aus.

