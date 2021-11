Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Diebstahl im Verbrauchermarkt

Bremerhaven (ots)

Am frühen Montagabend, 29. November, wurde ein 41-jähriger Mann in einem Verbrauchermarkt in Bremerhaven-Lehe bei einem Ladendiebstahl beobachtet.

Der Mann betrat gegen 18.30 Uhr das Geschäft in der Straße Twischlehe, nahm sich vier Dosen Kaffee, steckte diese in seine Jacke und verließ den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Ein Ladendetektiv beobachtete dies und konnte den Tatverdächtigen noch im Verbrauchermarkt stellen. Die hinzugerufene Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann wegen Diebstahl ein. Die entwendeten Kaffeedosen verblieben im Geschäft. Der Einkaufsmarkt verhängte zudem ein einjähriges Hausverbot.

