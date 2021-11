Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: "Einbruch" in eigene Wohnung

Bremerhaven (ots)

Weil er mit einer Plastikkarte versuchte, die Eingangstür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus, in Bremerhaven-Grünhöfe zu öffnen, sorgte ein Mann am Montag, kurz vor Mitternacht für einen Polizeieinsatz.

Der 25-jährige Bremerhavener hatte sich gegen 23.30 Uhr aus seiner Wohnung in der Daimlerstraße ausgesperrt. Bei dem Versuch, ohne Schlüssel die zugefallene Tür zu öffnen, vermuteten aufmerksame Zeugen einen Einbrecher und alarmierten die Polizei. Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass der mutmaßliche Tatverdächtige der Wohnungseigentümer ist.

Die Polizei Bremerhaven lobt das aufmerksame Verhalten der Zeugen und rät bei verdächtigen Beobachtungen die Polizei zu alarmieren. Im Ernstfall zählt jeder Hinweis, um eine Tat zu verhindern oder aufzuklären.

