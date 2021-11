Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: 2G-Kontrollen im Stadtgebiet - Polizei ahndet Verstöße

Bremerhaven (ots)

Am vergangenen Wochenende kontrollierte die Polizei in der Stadt Bremerhaven die Einhaltung der 2G-Regeln im Gastronomie- und Gaststättengewerbe.

Die Einsatzkräfte überprüften insgesamt 138 Betreiber hinsichtlich der Einhaltung der Infektionsschutzmaßnahmen und führte niedrigschwellig Aufklärungsgespräche. Anwesende Gäste (291 Personen) wurden aufgefordert, ihren Impf- oder Genesenennachweis vorzuzeigen.

Im Rahmen der Kontrollen stellten die Beamten insgesamt 42 Verstöße gegen die geltenden Corona-Bestimmungen fest. Es wurden sieben Platzverweise ausgesprochen und drei Prüfsachverhalte an das Bürger- und Ordnungsamt weitergeleitet. Die gesamten Kontrollmaßnahmen verliefen überwiegend friedlich. In einem Fall wehrte sich ein 30-jähriger Mann gegen die getroffenen Kontrollmaßnahmen. Er verweigerte die Vorlage eines Impf- oder Genesenenachweises, beleidigte die Einsatzkräfte aufs Übelste und griff diese an. Dabei wurde ein Beamter leicht verletzt.

Die Kontrollen werden fortgesetzt. Die Polizei fordert alle Bürger:innen auf, sich im Sinne der gegenseitigen Rücksichtnahme an die geltenden Hygieneregeln zu halten.

