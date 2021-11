Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Liegenbleiber sorgt für Behinderungen im Berufsverkehr

Bremerhaven (ots)

Ein liegengebliebener Lastwagen hat in Bremerhaven am Freitagmorgen, 26. November, für Behinderungen im Berufsverkehr gesorgt. Der Lkw war gegen 4.45 Uhr stadteinwärts von der Autobahn 27 kommend auf der Grimsbystraße unterwegs. Kurz vor der Straße An der Feuerwache blieb das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache auf dem rechten Fahrstreifen liegen und ließ sich nicht mehr starten. Ein angefordertes Werkstattfahrzeug sicherte ab ca. 6 Uhr den Liegenbleiber ab. Eine hinzugerufene Polizeistreife musste nicht mehr einschreiten. Der nunmehr von der Autobahn kommende, stadteinwärts rollende Berufsverkehr musste sich fortan mit einem Fahrstreifen begnügen. Auch die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf diesem Abschnitt der automatischen Verkehrsregelung wurde herabgesetzt. Dadurch kam es zu Rückstau auf die Autobahn 27. Gegen 8.30 Uhr wurde der defekte Lastwagen abgeschleppt, und die Situation entspannte sich.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell