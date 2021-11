Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Katalysator von Auto gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Zu einem Katalysator-Diebstahl kam es in der Zeit von Montag, 22. November, 19.30 Uhr und Dienstag, 23. November, 5.45 Uhr, an der Bismarckstraße, in Bremerhaven-Geestemünde. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise (0471/953-3321).

Laute, ungewöhnliche Geräusche machten am Dienstagmorgen einen Autofahrer stutzig, als er mit seinem Mercedes von einem Parkplatz an der Bismarckstraße losfahren wollte. Als der 59-Jährige unter sein Auto schaute, bemerkte er, dass etwas fehlte und verständigte die Polizei. Schnell stellten die Beamten fest, dass der Katalysator gestohlen worden war. Der schwarze Mercedes stand zwischen Montag und Dienstag auf dem sogenannten Pendlerparkplatz an der Bismarckstraße. Die Polizei hofft auf Zeugenhinweise.

Die Polizei bittet diesbezüglich um besondere Aufmerksamkeit: Wer Personen dabei beobachtet, die sich verdächtig an Autos zu schaffen machen - beispielsweise, indem sie die Fahrzeuge mit Wagenhebern aufbocken oder auch mittels Spezialfahrzeugen anheben oder mit Werkzeugen wie Trennschleifern und Rohrkettenscheidern hantieren - wird gebeten, die Polizei unter 110 zu kontaktieren. Bisweilen erwecken die Tatverdächtigen den Anschein, dass es sich hier um Pannenhelfer oder Mechaniker handeln könnte, zum Beispiel durch das Tragen von Warnwesten oder Handwerker-Kleidung. Dies ist allerdings eine bekannte Methode, um mögliche Passanten zu täuschen. Da geübte Täter nur knapp eine Minute für das Abtrennen eines Katalysators benötigen, ist jeder unmittelbare Hinweis an die Polizei wichtig.

Den Haltern älterer Fahrzeuge mit Katalysatoren wird geraten, ihre Autos an gut einsehbaren Stellen oder möglichst gesichert in einer Garage abzustellen. Zudem kann es helfen, Nachbarn über die Methodik der Katalysatoren-Diebe und zu sensibilisieren.

