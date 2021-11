POL-Bremerhaven: Polizei warnt vor Taschendieben

Polizei Bremerhaven

Bereits am Montag läutete der Weihnachtsmarkt die Adventszeit in der Bremerhavener Innenstadt ein. Doch der festlich geschmückte Markt zieht nicht nur weihnachtlich gestimmte Besucher an. Auch Taschendiebe fühlen sich dort besonders wohl und nutzen die Gelegenheit, um in günstigen Momenten unbemerkt zu agieren.

Damit die Laune beim Spaziergang über den Weihnachtsmarkt nicht getrübt wird, gibt die Polizei Bremerhaven Tipps für einen sicheren Besuch:

- Nach Möglichkeit sollten Sie nur das Nötigste an Bargeld mitführen und dieses ebenso wie andere Wertsachen in verschlossenen Innentaschen am Körper aufbewahren!

- Die Handtasche sollte stets geschlossen gehalten werden!

- Bewahren Sie Bargeld und EC/Kredit-Karten getrennt voneinander in geschlossenen Taschen auf!

Wie verhalte ich mich, wenn ich bestohlen wurde?

- Sobald Sie merken, dass Sie bestohlen werden sollen, machen Sie laut auf sich aufmerksam, um den Täter zunächst von einer weiteren Tatausführung abzuhalten. Anschließend rufen Sie selbst die Polizei oder fordern andere Bürger auf, die Polizei unter Notruf 110 zu alarmieren. - Beschreiben Sie den Täter möglichst genau und nennen Sie die Fluchtrichtung. Überprüfen Sie sofort, was gestohlen wurde. Lassen Sie ggf. sofort Ihre Kredit- oder EC-Karte unter dem Sperr-Notruf 116-116 telefonisch sperren.

Wann ist es sinnvoll, eine Strafanzeige zu erstatten?

- Eine Strafanzeige sollte immer erstattet werden, auch wenn es nur zu einem versuchten Taschendiebstahl gekommen ist. Nur dadurch kann sich die Polizei ein Lagebild machen und entsprechende Warnhinweise zeitnah an andere Bürger herausgeben.

