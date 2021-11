Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Pedelec-Fahrer angefahren - Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

Bereits am Mittwoch, 17. November 2021, kam es in Bremerhaven-Leherheide zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Roller-Fahrer und einem Pedelec. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 953-3166 entgegengenommen.

Gegen 15 Uhr befuhr ein 80-jähiger Mann mit seinem Pedelec ordnungsgemäß den Radweg der Ferdinand-Lasalle-Straße. Er beabsichtigte nach rechts, in einen Stichweg in Richtung Spaden abzubiegen und zeigte seine Absicht durch das Heraushalten seines rechten Armes an. Plötzlich überholte ihn ein unbekannter Roller-Fahrer, der verbotswidrig den Radweg nutzte. Bei dem Überholvorgang berührte der Roller-Fahrer den Bremerhavener am Arm, sodass er mit seinem Pedelec stürzte. Der bislang unbekannte Verursacher entfernte sich mit seinem nicht näher bezeichneten Roller von der Unfallstelle, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Der Geschädigte erlitt Verletzungen, die in einem Krankenhaus stationär behandelt werden mussten.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell