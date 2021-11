Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Betrunken zum Einkaufen gefahren

Bremerhaven (ots)

Am Abend des 22.11.2021 waren Passanten beim Einkaufzentrums in Leherheide erstaunt. Gegen 21.20 Uhr fuhr ein Mann mit seinem Auto auf das Gelände an der Hans-Böckler-Straße und parkte in der Nähe des Eingangs. Der Fahrer stieg aus seinem Fahrzeug und torkelte auffällig über den Parkplatz in den Markt. Besorgt wurde die Polizei vom Revier in der Nachbarschaft verständigt. Als sich die Beamten gerade die Lage erklären ließen, kam der Mann aus dem Laden und schwankte zurück zu seinem PKW. Die Polizisten verhinderten die Weiterfahrt. An der Dienstelle wurde mit einem Alkoholtest ein Wert ermittelt, der im Bereich der absoluten Fahruntüchtigkeit lag. Der 52-Jährige wurde festgenommen und eine Blutprobe angeordnet. Gegen ihn wurde ein Verfahren gem. § 316 StGB (Trunkenheit im Verkehr) eingeleitet. Sein Führerschein und die Autoschlüssel wurden sichergestellt.

