Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Verletzte Personen im Bus

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Heute Mittag, 22. November 2021, ereignete sich gegen 13.30 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Friedrich-Ebert-Straße, in Bremerhaven-Geestemünde. Ein Linienbus war in Richtung Innenstadt unterwegs, als er verkehrsbedingt stark abbremsen musste. Dadurch stürzten in dem Bus mehrere Personen, von denen sieben mit Rettungswagen zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht wurden. Nach ersten Erkenntnissen beabsichtigte ein Autofahrer von der Gutenbergstraße aus kommend in die Friedrich-Ebert-Straße, Richtung Hauptbahnhof, zu fahren. Dabei missachtete er die Vorfahrt des aus Richtung Hauptbahnhof kommenden Linienbusses. Trotz einer Vollbremsung konnte der Busfahrer einen Zusammenstoß der Fahrzeuge nicht verhindern. Der Gesamtschaden beträgt circa 7.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme mussten Teile der Fahrbahn zeitweise gesperrt werden. Die Ermittlungen der Polizei dauern derzeit an.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell