POL-Bremerhaven: Auffahrunfall auf der Langener Landstraße

Bremerhaven (ots)

Leicht verletzt wurde am Sonntag, 21. November, eine Frau bei einem Autounfall in Bremerhaven-Leherheide. Gegen 14.45 Uhr befuhr ein 21 Jahre alter Autofahrer die Langener Landstraße. Vor ihm fuhr eine 63 Jahre alte Frau mit ihrem Mazda auf derselben Fahrspur. Weil ein Auto vor ihr nach links abbiegen wollte, musste die Frau verkehrsbedingt bremsen. Dies bemerkte der 21-jährige Fahrer des folgenden Wagens zu spät und fuhr auf das Auto der 63-Jährigen auf. Durch die Kollision wurde die Frau leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in Höhe von schätzungsweise 3000 Euro.

