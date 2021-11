Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Wer vermisst einen Kondomautomaten?

Bremerhaven (ots)

Die Polizei ermittelt in einem Fall von besonders schwerem Diebstahl. Am vergangenen Dienstag, 16.11.2021, entdeckten Passanten einen Kondomautomaten, der samt Sockel in einem Gebüsch in der Nähe der Bushaltestelle an der Bremerhavener Stadthalle lag. Die Polizei sucht den Eigentümer und Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0471 / 953-3254 oder -3222 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell