POL-Bremerhaven: Vorfahrt missachtet

Bremerhaven (ots)

Am späten Abend des 18.11.2021 kam es im Fischereihafen zu einem Verkehrsunfall. Gegen 22.00 Uhr befuhr ein Autofahrer die Nansenstraße stadtauswärts. An der Kreuzung Ostrampe achtete der 51-Jährige nicht ausreichend auf einen anderen PKW, der zu diesem Zeitpunkt die Ostrampe in südöstlicher Richtung befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer leichten Kollision, bei der geringer Sachschaden entstand. Personen wurden nicht verletzt. An dieser Stelle gilt die Vorfahrtsregelung Rechts vor Links.

