Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Anwohner alarmieren Polizei

Bremerhaven (ots)

Aufregung herrschte in der Nacht zum 18.11.2021 in einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Klushof. Gegen 02.00 Uhr wurden Hausbewohner in der Neuelandstraße durch verdächtige Geräusche geweckt. Aus ihrem Keller nahmen die Mieter lautes Poltern wahr und vermuteten einen Einbrecher. Ängstlich wählten sie den Notruf. Die Polizist:innen waren schnell zur Stelle. Am Tatort war die Haustür nicht verschlossen. Im Keller klärte sich die Situation schnell auf: Ein 33-Jähriger war in der Nacht nach Hause gekommen und hatte sein Fahrrad in den Keller geschleppt. Dort versuchte der Mieter sein Rad abzuschließen. Aufgrund einer beachtlichen Alkoholisierung gestaltete sich dieses Vorhaben für ihn allerdings schwierig und verursachte einige Nebengeräusche. Die Beamt:innen stellten jedoch keine strafbaren Handlungen fest.

