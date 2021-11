POL-Bremerhaven: Unfall auf vielbefahrener Kreuzung

Polizei Bremerhaven

Am Nachmittag des 17.11.2021 kam es auf der Kreuzung Langener Landstraße / Cherbourger Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem erheblicher Sachschaden entstand und eine Beteiligte verletzt wurde. Gegen 14.00 Uhr befuhr ein Mann mit seinem PKW die Langener Landstraße stadtauswärts. An der Kreuzung Cherbourger Straße fuhr der 79-Jährige offensichtlich bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte mit einem PKW, der aus Richtung Leherheide kam und seinerseits bei Grünlicht links in die Langener Landstraße abgebogen war. Die 19-jährige Fahrerin konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Sie wurde bei dem heftigen Anprall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 16.000 Euro. Während der Unfallaufnahme durch die Polizei kam es zur Verkehrsbehinderungen.

