Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Windschutzscheibe eingeschlagen - Zeugen gesucht

Bremerhaven (ots)

Unbekannte haben in der Zeit von Mittwoch, 17. November, 16 Uhr, bis Donnertag, 18. November, 6 Uhr, die Windschutzscheibe eines roten Hyundais in der Bürgermeister-Smidt-Straße eingeschlagen. Die Polizei (Telefon 953-3321) bittet um Zeugenhinweise.

Ein 52-jähriger Mann parkte sein Fahrzeug am rechten Fahrbahnrand im Bereich der "Alten Bürger". Als er sein Auto am nächsten Morgen in Betrieb nehmen wollte, entdeckte der Bremerhavener den Schaden und kontaktierte die Polizei.

