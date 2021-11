Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Rechts vor Links missachtet

Bremerhaven (ots)

Am Abend des 16.011.2021 kam es in Bremerhaven-Lehe zu einem Verkehrsunfall, bei dem mittlerer Sachschaden entstand. Gegen 17.00 Uhr befuhr ein Mann mit seinem Auto die Goethestraße in südlicher Richtung. An der Kreuzung Frenssenstraße achtete der 30-Jährige nicht ausreichend auf einen von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten PKW, der die Frenssenstraße in ostwärtiger Richtung befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zu einer Kollision der Fahrzeuge, wobei mittlerer Sachschaden entstand. Personen wurden nicht verletzt. Der PKW des Verursachers war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

