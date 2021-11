Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Anwohner alarmieren die Einsatzkräfte

Bremerhaven (ots)

In der Nacht zum gestrigen Montag, 15.11.2021, alarmierten Anwohner der Goethestraße in Bremerhaven-Lehe die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei. Die Meldenden hatten gegen 01.00 Uhr Hilferufe aus einer Wohnung im Mehrfamilienhaus gehört und sorgten sich nun um ihre Nachbarn. Auch die Streifenwagenbesatzung hörte die Hilferufe im Treppenhaus und veranlasste die Notöffnung der Wohnungstür durch die Feuerwehr. Schnell entdeckten die Helfer eine 78-jährige Mieterin, die sich nicht allein versorgen konnte und nach Einschätzung des alarmierten Notarztes fremde Hilfe benötigte. Mit einem Krankenwagen wurde die Frau in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei nimmt den Vorfall zum Anlass, um ausdrücklich das umsichtige Verhalten der Anwohner zu loben.

