POL-Bremerhaven: Unter Drogen E-Scooter gefahren

Bremerhaven (ots)

Am Donnerstagabend, 11.November, gegen 21.15 Uhr, fiel einer Streifenwagenbesatzung ein 19-jähriger E-Scooter-Fahrer in der Voßstraße in Bremerhaven-Geestemünde auf, der das Fahrzeug unsicher führte. Bei einer Überprüfung des Bremerhaveners wiesen gleich mehrere Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmitteln hin. Ein freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv. Eine Blutprobe zur Beweissicherung wurde entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Den jungen Mann erwartet jetzt eine Anzeige wegen des Fahrens unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln.

